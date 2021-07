Frosinone, 13 centri estivi per bambini e ragazzi.

Sono 13 i centri estivi che hanno risposto all’avviso pubblicato, nei giorni scorsi, dal Comune di Frosinone, mediante il settore Pubblica Istruzione, coordinato dall’assessore Valentina Sementilli. L’amministrazione Ottaviani, in questo modo, intendeva cercare soggetti interessati ad organizzare i Centri Estivi sul territorio comunale, nel rispetto delle linee guida nazionali in materia di sicurezza, al fine di fornire un’occasione di socialità ai bambini e agli adolescenti, dopo il lungo periodo di restrizioni dovuto all’emergenza sanitaria. L’amministrazione supporterà le famiglie mediante l’abbattimento della retta settimanale del 30% sulla quota praticata dagli operatori indicati, nel periodo dal 26 luglio al 10 settembre 2021. Ogni famiglia residente nel territorio di Frosinone potrà, dunque, aver diritto allo sconto della retta settimanale (intesa per un minimo di 4 giorni di frequenza) direttamente al momento del pagamento. Sarà cura dell’amministrazione provvedere a rimborsare i centri estivi aderenti all’iniziativa. Infine, il Comune di Frosinone sta verificando la possibilità di ricevere dalla Regione ulteriori sussidi per i centri estivi per l’infanzia che già, a giugno, avevano aperto i battenti in città, fornendo un ulteriore ausilio alle famiglie ed alla ripresa della socializzazione dei più piccoli.Di seguito, gli operatori aderenti: Aicslandia, I Giochi del Sorriso (4-14 anni), Via Giovan Battista Grappelli n.1; Accademia Frosinone Calcio (5-14 anni), Campo Sportivo di Corso Lazio; Babylonia (3-14 anni), Via Arno (presso scuola Maiuri); Basket Summer Camp 2021, Scuola Basket Frosinone (5-14 anni), PalaSport Casaleno; Dance Lab, Un’estate lunga una Fiaba (3-14 anni), scuola di danza Dance Lab, viale Giuseppe Mazzini; Happy Days (3-17 anni), via Circonvallazione Colle Timio 28; L’Isola che c’è (2-17 anni), Ludoteca L’Isola che c’è; I Pantoli (0-17 anni), via Sodine; Stelaudia (3-17 anni), Via Sodine; Summer Kambo (3-8 anni), via Don Minzoni 122; Comunità Sant’Egidio (6-14 anni), Parrocchia SS. Annuziata; Parrocchia S. Paolo Apostolo (5-15 anni); Parrocchia Sacro Cuore (6-17 anni).

