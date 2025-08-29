Frontale mortale sulla Sora-Cassino: un uomo perde la vita, giovane grave elitrasportato

Sant’Elia Fiumerapido – Dramma questa mattina lungo la superstrada Sora-Cassino, dove un terribile scontro frontale tra due auto è costato la vita a un uomo di circa cinquant’anni. L’impatto, violentissimo, non gli ha lasciato scampo: è morto sul colpo.

A rimanere gravemente ferito l’altro conducente, un giovane di 32 anni, soccorso in condizioni disperate e trasferito con l’eliambulanza in un ospedale di Roma.

Sul posto si è reso necessario l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri e di diverse ambulanze del 118. Per consentire i soccorsi e i rilievi, la superstrada è stata chiusa in entrambe le direzioni, provocando pesanti disagi alla circolazione: chi deve raggiungere Cassino o Atina è costretto a percorsi alternativi attraverso lo svincolo di Sant’Elia.

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio, un’invasione di corsia che avrebbe innescato lo schianto fatale.

Un altro tragico episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza di un’arteria già teatro di numerosi incidenti.

