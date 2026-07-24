FROG – FROSINONE OPEN GROUND: CONCLUSO IL CANTIERE DEL POLIVALENTE DI VIALE MAZZINI

A settembre prende il via lo sviluppo del progetto del nuovo centro cittadino dedicato a innovazione, formazione e creatività.

L’Amministrazione comunale di Frosinone continua a investire sul futuro della città e delle nuove generazioni. Con il completamento del cantiere del Polivalente di viale Mazzini si apre infatti una nuova fase: a partire dal prossimo mese di settembre prenderà il via lo sviluppo del progetto FROG – Frosinone Open Ground, destinato a trasformare la struttura in un moderno centro cittadino dedicato all’innovazione, alla formazione e alla creatività.

FROG rappresenta uno dei tasselli della visione strategica con cui l’Amministrazione comunale sta costruendo la Frosinone del futuro: una città capace di investire non solo nelle infrastrutture, ma anche nelle persone, nelle competenze e nelle opportunità.

Il progetto nasce con l’obiettivo di realizzare un ambiente moderno, inclusivo e tecnologicamente avanzato, capace di diventare un punto di riferimento per giovani, studenti, professionisti, associazioni, imprese e cittadini. Un luogo aperto alla conoscenza, alla condivisione di idee, allo sviluppo delle competenze e alla nascita di nuovi percorsi di crescita personale e professionale.

Lo sviluppo del progetto prenderà il via nel mese di settembre e consentirà di definire nel dettaglio funzioni, servizi e attività del nuovo centro, che sarà concepito come un vero ecosistema dell’innovazione, con spazi di coworking, laboratori digitali, aree dedicate all’intelligenza artificiale, makerspace con stampanti 3D, studi multimediali, sale per eventi, percorsi formativi e ambienti destinati alla creatività e alla sperimentazione.

L’iniziativa si inserisce nella più ampia strategia dell’Amministrazione comunale volta a rigenerare gli spazi pubblici, promuovere la cultura dell’innovazione e creare nuove opportunità di crescita per il territorio, favorendo il dialogo tra scuola, università, imprese, professioni, associazioni e istituzioni.

«Con FROG – dichiara il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – compiamo un altro passo concreto nella costruzione della Frosinone del futuro. Abbiamo completato il recupero del Polivalente di viale Mazzini e ora iniziamo a costruirne l’anima. Le città che vogliono crescere non possono limitarsi a realizzare opere pubbliche: devono riempirle di contenuti, di idee e di opportunità. Da settembre prenderà il via lo sviluppo del progetto FROG, che sarà pensato come uno spazio capace di accompagnare i giovani, ma anche i professionisti, le imprese e tutti coloro che desiderano acquisire nuove competenze e cogliere le opportunità offerte dall’innovazione e dalla trasformazione digitale. Vogliamo realizzare un luogo dove formazione, creatività, ricerca e nuove tecnologie possano incontrarsi e generare sviluppo. Investire in un progetto come FROG significa investire sul capitale umano della nostra città, perché il vero motore della crescita sono le persone, il loro talento e la loro capacità di innovare. Ogni opera pubblica deve avere una visione. Il Polivalente oggi è una struttura completamente riqualificata; FROG sarà il progetto che le darà una nuova identità, trasformandola in un laboratorio permanente di innovazione, formazione e creatività, al servizio dell’intera comunità».

Con FROG, Frosinone compie un ulteriore passo avanti nel proprio percorso di innovazione urbana, confermando la volontà di costruire una città sempre più moderna, attrattiva e orientata al futuro. Una città che non si limita ad amministrare il presente, ma sceglie di progettare il domani, creando spazi, opportunità e strumenti per le nuove generazioni e per tutta la comunità.