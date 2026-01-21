“FRetina e altro…”: successo per il convegno che ha portato l’eccellenza dell’oftalmologia nel territorio

Grande partecipazione e interesse per “FRetina e altro…”, l’appuntamento scientifico tenutosi presso le Terme di Pompeo a Ferentino e dedicato alle più recenti innovazioni nel campo dell’oftalmologia, che ha riunito esperti provenienti da tutta Italia e dall’estero, confermandosi un momento di confronto di alto profilo per la comunità medico-scientifica.

L’iniziativa, guidata dalla direzione scientifica del Dott. Luigi Baglioni, Direttore dell’Unità Operativa di Oculistica e Chirurgia Vitreoretinica degli ospedali di Frosinone e Sora, ha offerto un’analisi approfondita delle nuove prospettive terapeutiche e tecnologiche nella cura delle patologie retiniche.

Tra i temi centrali affrontati durante i lavori, particolare attenzione è stata dedicata all’applicazione dell’intelligenza artificiale in ambito chirurgico, all’evoluzione delle tecniche vitreoretiniche e ai progressi nell’imaging diagnostico, strumenti sempre più determinanti per una diagnosi precoce e trattamenti mirati.

“Il continuo aggiornamento professionale è essenziale per garantire ai pazienti cure efficaci e sicure, basate sulle più recenti evidenze scientifiche”, ha sottolineato il Dott. Baglioni nel corso della sessione conclusiva.

Il programma scientifico ha previsto approfondimenti su: innovazione digitale in sala operatoria e nuove metodologie di chirurgia vitreoretinica; terapie intravitreali di nuova generazione per il trattamento delle principali patologie maculari; tecnologie avanzate di imaging per migliorare la prognosi delle malattie oculari.

L’evento ha rappresentato un importante momento di crescita professionale e di valorizzazione del territorio, rafforzando il ruolo della sanità locale come punto di riferimento per la formazione specialistica e la diffusione della cultura dell’eccellenza clinica.

La manifestazione si è conclusa con l’impegno condiviso a tradurre le conoscenze emerse in percorsi assistenziali sempre più qualificati, capaci di offrire ai cittadini standard di cura elevati direttamente nella propria area di riferimento.

* in foto il dott. Baglioni