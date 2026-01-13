“FRetina e altro…”, a Ferentino convegno nazionale di aggiornamento in oftalmologia e chirurgia vitreoretinica

L’evento organizzato dal Dott. Luigi Baglioni vedrà la partecipazione di specialisti italiani ed internazionali.

Venerdì 16 gennaio, dalle ore 8:30, si terrà a Ferentino (FR) una nuova edizione del convegno “FRetina e altro…”, appuntamento scientifico dedicato all’aggiornamento professionale in oftalmologia, con particolare attenzione alle patologie retiniche e alla chirurgia vitreoretinica.

L’evento, organizzato dal Dott. Luigi Baglioni, Direttore della UOSD di Oculistica e Chirurgia Vitreoretinica del Presidio Ospedaliero di Frosinone e Sora, si svolgerà presso il Centro Congressi Frosinone (Via Casilina Km 76) e vedrà la partecipazione di specialisti e professionisti del settore provenienti da diverse realtà sanitarie, non solo italiane.

Dopo il successo della scorsa edizione, FRetina e altro… torna come momento di confronto e approfondimento scientifico su temi di grande attualità clinica, includendo le più recenti innovazioni diagnostiche e terapeutiche, le nuove tecnologie applicate alla retina e le strategie di gestione delle principali patologie vitreoretiniche e maculari.

Il convegno si propone come un’occasione di crescita professionale e condivisione di esperienze cliniche, favorendo il dialogo tra esperti e contribuendo al miglioramento continuo della qualità delle cure offerte ai pazienti.

“Questo appuntamento – ha spiegato il dott. Baglioni – nasce con l’obiettivo di creare un confronto concreto e di alto livello tra professionisti dell’oftalmologia. Il continuo progresso delle tecniche chirurgiche e delle terapie retiniche rende fondamentale un aggiornamento costante, finalizzato a garantire ai pazienti percorsi di cura sempre più efficaci e sicuri. Sono particolarmente soddisfatto che un evento scientifico di questo livello si svolga in provincia di Frosinone, contribuendo a valorizzare il territorio e a dimostrare come anche realtà non metropolitane possano essere punto di riferimento per la formazione e l’innovazione in ambito sanitario”.