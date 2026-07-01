“Fregellae in Cantiere”: presentati ad Arce i lavori di riqualificazione del Parco Archeologico

ARCE – Si è svolto domenica scorsa, 28 giugno, presso il Teatro Comunale di Arce, l’incontro pubblico “Fregellae in Cantiere”, promosso dall’Amministrazione comunale per illustrare lo stato di avanzamento dei lavori e i progetti di valorizzazione in corso presso il Parco Archeologico di Fregellae.

Ad aprire l’iniziativa sono stati i saluti istituzionali del Sindaco Luigi Germani e dell’Assessore alla Cultura Alessandro Proia, che hanno evidenziato il valore strategico degli interventi in corso per il recupero e il rilancio di uno dei più importanti siti archeologici del Lazio meridionale.

Nel corso della conferenza è stato fatto il punto sul vasto programma di investimenti che, tra il 2021 e il 2026, ha interessato il Parco Archeologico di Fregellae grazie a diversi finanziamenti, tra cui quelli del PNRR, destinati alla riqualificazione dell’area, al miglioramento dell’accessibilità fisica e cognitiva e all’implementazione di nuove tecnologie per la fruizione del patrimonio culturale.

Il direttore scientifico del Parco, Marco Germani, ha illustrato gli interventi già realizzati, quelli in fase di completamento e i progetti di ricostruzione virtuale che consentiranno ai visitatori di immergersi nell’antica città romana attraverso strumenti innovativi.

Particolarmente significativo l’intervento del prof. Filippo Coarelli, tra i più autorevoli studiosi dell’archeologia romana, che ha espresso vivo apprezzamento per il lavoro svolto, sottolineando come il progetto rappresenti il miglior percorso possibile per restituire a Fregellae il prestigio e la dignità storica che merita.

Ha concluso gli interventi l’architetto Ivana Orsini, che ha presentato il progetto “Dalla Via Latina al futuro di Fregellae”, illustrando il percorso di valorizzazione integrato con l’Ecomuseo Argil.

Al termine dell’incontro, il pubblico ha avuto l’opportunità di sperimentare in anteprima l’esperienza di visita immersiva attraverso i visori di realtà aumentata in dotazione al Parco, esplorando virtualmente le strade e gli edifici dell’antica Fregellae.

I lavori proseguono secondo il cronoprogramma previsto, con l’obiettivo di restituire al territorio un sito archeologico completamente rinnovato, più accessibile e capace di offrire ai visitatori un’esperienza di visita moderna, coinvolgente e all’altezza della straordinaria importanza storica della città di Fregellae.