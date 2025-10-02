Freddo polare sull’Italia: temperature in picchiata, si scende sotto lo zero

Un’ondata di gelo di origine artica sta investendo l’Italia, portando con sé un brusco abbassamento delle temperature e condizioni tipicamente invernali nonostante la stagione autunnale.

Secondo gli esperti meteo, nelle prossime ore i valori termici subiranno un vero e proprio crollo, con minime che in diverse aree del Centro-Nord scenderanno sotto lo zero. Le prime gelate sono attese già nella notte, soprattutto nelle pianure del Nord e nelle zone interne appenniniche.

Non si tratta solo di temperature in calo: l’irruzione polare porterà anche nevicate a quote insolite per questo periodo dell’anno. Fiocchi potrebbero comparire sull’Appennino centrale già dai 700-900 metri, mentre sulle Alpi le precipitazioni saranno più consistenti.

I venti freddi di tramontana e grecale accentueranno ulteriormente la sensazione di gelo, con valori percepiti decisamente inferiori rispetto a quelli reali.

La situazione potrebbe provocare disagi soprattutto alla circolazione stradale e ferroviaria, specie nelle aree interne montane e collinari. Protezione Civile e amministrazioni locali invitano alla prudenza, in particolare nelle ore serali e notturne, quando il rischio di ghiaccio sulle strade sarà più elevato.

Proteggere colture e piante particolarmente sensibili alle gelate.

Prestare attenzione agli anziani e alle persone fragili, maggiormente esposte agli sbalzi termici.

Verificare la corretta funzionalità degli impianti di riscaldamento.

Gli esperti non escludono che l’ondata di freddo possa protrarsi per diversi giorni, configurandosi come una delle irruzioni polari più intense degli ultimi anni in questa fase dell’autunno.

L’Italia, dunque, si prepara a vivere un assaggio di inverno vero e proprio, con scenari da pieno dicembre già a inizio ottobre

FOTO ARCHIVIO