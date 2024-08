«Frattura al perone stabilizzata con una scatola di cartone, in ospedale finite le stecche. Ma vi pare possibile?»: la denuncia di un papà

Bloccano una frattura al perone con una scatola di cartone: è quanto accaduto all’ospedale Barone a San Piero Patti, nel Messinese. «Ma si può uscire dal pronto soccorso di Patti con un cartone al posto delle stecche?». A porsi il quesito e a denunciare l’accaduto è Natalino Natoli, un cittadino di San Piero Patti in un’intervista a Repubblica. L’uomo aveva accompagnato il figlio al pronto soccorso, quando è arrivata la scoperta. Da più di un mese quell’ospedale era rimasto senza le stecche per stabilizzare gli arti. Proseguendo nel racconto, Natalino ha precisato: «I medici non c’entrano niente e fanno solo grandi sacrifici. Sono solo in due al pronto soccorso».Dopo l’accaduto, sono arrivate le scuse del governatore Schifani con i familiari del ragazzo, seguite da alcune promesse: «Ho chiesto di avviare immediatamente un’ ispezione per risalire ai responsabili di questa incredibile vicenda, è inaccettabile.Chi ha sbagliato deve pagare». Poi Schifani ha sottolineato, come fatto anche da Natoli, che le responsabilità non sono dei dottori: «Non ce l’ho con i medici, so bene che sono di frontiera e lavorano in condizioni a volte molto complicate. Ma sarò implacabile con i responsabili non appena avrò l’esito dell’ispezione che ho disposto» Fonte leggo.it – foto web

