Fratellini di 6 e 8 anni abbandonati dalla mamma in un casale: morsi dai topi e bastonati, uno è rimasto cieco. «Avevano ferite ovunque»

Morsi dai topi, denutriti, con bruciature di sigaretta e da acqua bollente, bastonati, picchiati e costretti a restare senza bere. Sono stati ritrovati così i due fratellini di sei e otto anni abbandonati in un casale in provincia di Latina a maggio 2023. Maltrattamenti e lesioni che si sono prolungati per più di un anno, e di cui la madre di ventisei anni è stata chiamata a rispondere. La donna, arrestata mentre tentava di fuggire in Francia dagli altri due figli, avrebbe iniziato ad arrecargli danno nel 2022. È questo l’anno in cui si è trasferita proprio in quel casale con il compagno. Le conseguenze di tali sfregi, hanno segnato per sempre le vite dei fratelli: il bimbo più piccolo è rimasto cieco, l’altro, invece, con una deformazione all’omero.«Non scorderò mai quello che ho visto»Ha affermato nel corso della sua testimonianza davanti ai giudici l’agente della squadra mobile che ha ritrovato i bimbi nel casale. Poi ha proseguito: «Abbiamo provato a parlare con i bambini, ma non sapevano come fare, si esprimevano a gesti». La donna descrive anche i segni della malnutrizione sui piccoli: braccia e gambe esili e pancia gonfia, sproporzionata rispetto al resto del corpo. Stando a quanto dichiarato dall’avvocato che difende la 26enne, sia la donna che i bambini sarebbero stati vittima dei maltrattamenti del compagno, più volte denunciato. Per il momento, comunque, la madre dei fratellini resta l’unica imputata nel processo.

foto archivio – fonte leggo.it

Correlati