Fratelli d’Italia, Vittorio Venditti, Cultura Rurale: azioni concrete

In quest’estate di lavoro e azioni concrete Fratelli d’Italia e il governo Meloni in genere ha portato a casa un altro risultato, la carta “dedicata a te” un aiuto tangibile voluto dal ministro Lollobrigida per gli acquisti di beni di prima necessità destinata alle famiglie meno abbienti, individuate dall’INPS e confermate dai comuni. Ma anche a livello locale non mancano gli incentivi, come l’iniziativa agricoltura sociale voluta dalla regione Lazio che ha visto come relatore il nostro consigliere regionale Daniele Maura. Insomma , aiuti non di facciata per chi vuole veramente risollevare l’Italia. In provincia di Frosinone inoltre abbiamo un deputato d’eccellenza, Massimo Ruspandini ,che non ha paura ad affrontare i temi spinosi del nostro territorio e che non ha mai rinnegato le sue origini , anzi le porta a Roma con orgoglio. Ecco cari cittadini , Fratelli d’Italia al governo é questo, concretezza , operosità, lavoro, potrei andare avanti elencando i provvedimenti di governo ma già queste due prove riescono a smentire chi ci accusava di “appiattimento” una volta sopra le poltrone. Avete come sempre sbagliato.

Vittorio Venditti -Responsabile dipartimento Cultura Rurale Fratelli d’Italia provincia di Frosinone.

COMUNICATO STAMPA