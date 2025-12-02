Fratelli d’Italia Veroli, il coordinatore Papetti: “Opposizione vigile e costruttiva per la crescita della città. Il partito continua a crescere a livello locale”

Nei giorni scorsi si è tenuta a Veroli una riunione del direttivo cittadino di Fratelli d’Italia, presieduta dal coordinatore Cristiano Papetti. L’incontro, che ha visto la partecipazione di tutti i membri dell’organismo, ha rappresentato un’importante occasione per fare il punto sull’attività politica locale e sulle prospettive future del territorio.

Al centro del dibattito, temi cruciali quali i progetti per la crescita della città e del territorio, e il ruolo che Fratelli d’Italia, in quanto forza di opposizione, intende e deve svolgere in tale contesto. Il partito si pone non solo come “controllore” dell’Amministrazione in carica, ma anche come suo “pungolo”, con un’azione propositiva e proattiva volta al bene comune.

“La nostra visione di opposizione non è fine a se stessa, ma orientata alla costruzione e al miglioramento – ha sottolineato il coordinatore Papetti – Siamo qui per vigilare sull’operato dell’amministrazione, ma soprattutto per proporre idee, progetti e soluzioni concrete per lo sviluppo di Veroli. Vogliamo essere un punto di riferimento per tutti i cittadini che desiderano un confronto serio e costruttivo sul futuro della nostra comunità”.

Durante la riunione è stato evidenziato anche l’ottimo stato di salute del partito a livello locale, che, in linea con l’andamento nazionale, continua a registrare una crescita costante. Particolarmente positiva è stata la presenza di diversi giovani, segno tangibile dell’interesse e dell’entusiasmo che Fratelli d’Italia riesce a suscitare nelle nuove generazioni.

“La crescente partecipazione, specialmente da parte dei giovani, ci riempie di soddisfazione e ci conferma che la nostra linea politica è compresa e condivisa – ha aggiunto Papetti – Fratelli d’Italia Veroli è una realtà dinamica e inclusiva, pronta ad raccogliere le sfide e a lavorare instancabilmente per il bene del territorio”.

Il coordinatore Cristiano Papetti e tutto il direttivo di Fratelli d’Italia Veroli continueranno dunque a lavorare con impegno e determinazione, mantenendo fede all’impegno di un’opposizione vigile, responsabile e, soprattutto, costruttiva.

