Fratelli d’Italia, Venditti: “Idea commerciale per i tre paesi”

Il responsabile del dipartimento per la cultura rurale in provincia di Frosinone Vittorio Venditti lancia un’idea, innovativa e di unione per rilanciare i tre paesi. Argomenta Venditti: Fontana Liri, Arpino e Santopadre sono ormai legate da anni, oltre essere confinanti una volta era il collegio per le elezioni provinciali e tuttora, oggi, è un unico istituto comprensivo, proprio per questo dobbiamo spingerci oltre e fare di più, anche a livello commerciale per valorizzare i prodotti del territorio soprattutto l’olio extra vergine d’oliva. L’idea può sembrare complessa e utopica, ma provarci non costa nulla e può creare sia posti di lavoro che ricchezza per l’intero territorio prima citato. Aiutare a far nascere una cooperativa unica tra i tre comuni, dove raggruppare tutte le aziende agricole, i frantoi e anche qualche privato che vuole immergersi nel mondo del commercio, questo perché?

La risposta è molto semplice, negli ultimi anni la ricerca di cibi biologici, sani e di sicura provenienza è sempre più ricercata ed allora bisogna tentare di guardare avanti ed essere futuristi. Se si crea un qualcosa di solido e strutturale, anche i giovani spinti a voler restare nella propria terra natia sono incentivati e invogliati a intraprendere un percorso, dove magari si sentono più sicuri. Oggi la cultura rurale sembra in declino e i nostri ambienti prevalentemente sempre dediti all’agricoltura, non possono essere abbandonati, la loro è una risorsa che dobbiamo saper cogliere, altrimenti tra cinque o sei anni ci lamenteremo sempre di più dello spopolamento dei piccoli e medi paesi. Lavoriamo per far sì che ciò non avvenga e questa è un’idea che metterò sul piatto dei tre sindaci, cominciando da Gianpio Sarracco che cercherò di incontrare al più presto per esporre meglio l’idea, perché proprio dagli uffici comunali potrebbe partire un’aiuto, magari creando un ufficio adibito alla visione di fondi europei, aperto a tutti, incentrato proprio su quelli agricoli. Insomma tutto da vedere, ma da iniziare a pensarci. Oggi non è il tempo delle divisioni, la Pandemia, la crisi e molto altro hanno messo a dura prova molto il commercio locale, cerchiamo di risollevarlo, tutti insieme.

Comunicato stampa Vittorio Venditti – Resp. Prov Cultura Rurale Fratelli d’Italia