Fratelli d’Italia scende in campo da sola alle elezioni provinciali di Frosinone

FROSINONE – Fratelli d’Italia si presenterà alle prossime elezioni provinciali con una propria lista e il proprio simbolo. La decisione, ufficializzata ieri dal direttivo provinciale, chiude l’ipotesi di una lista comune con La Lega, confermando la volontà del partito di affermare con chiarezza la propria identità politica sul territorio.

Alla riunione del direttivo era presente il presidente provinciale e due volte parlamentare Massimo Ruspandini. In una nota, il partito sottolinea che la scelta nasce “dalla volontà di offrire agli amministratori della provincia la possibilità di votare una lista di partito in cui riconoscersi con coerenza e trasparenza”. Un segnale chiaro della presenza e dell’impegno di Fratelli d’Italia in Ciociaria.

A dicembre scadrà il mandato dei 12 consiglieri provinciali e, secondo la legge Delrio, le elezioni dovranno essere fissate entro i successivi 90 giorni. Alle urne si recheranno sindaci e consiglieri dei 91 comuni della provincia attraverso il sistema del voto ponderato.

Nella tornata precedente, Fratelli d’Italia aveva eletto tre consiglieri provinciali. L’obiettivo per il prossimo voto è diventare il primo partito anche a livello provinciale, forte della crescita del numero di amministratori che fanno riferimento al partito.

“Fratelli d’Italia in Ciociaria è stato il primo partito alle ultime elezioni politiche, regionali ed europee – sottolinea la nota – e conta oggi numerosi sindaci, assessori e consiglieri comunali”. La scelta di correre con una lista autonoma vuole consolidare questo trend e rafforzare la presenza del partito nel tessuto politico provinciale.

