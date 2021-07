Fratelli d’Italia Fontana Liri, nuovi ingressi

Come portavoce di Fontana Liri e dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, sono contentissimo che in pochi giorni il movimento che fa capo a Giorgia Meloni ha trovato nuovi iscritti. Oltre Roi Vernile già ufficializzato, il partito che ha come simbolo la fiamma ritrova iscritto Bianchi Rossano, storico militante della Destra Fontanese. Ciò dimostra la capacità di Fratelli d’Italia e della Meloni di aggregare in ogni parte. Alla presenza di Antonio Abbate vicecordinatore regionale e Daniele Maura presidente del consiglio provinciale, si è parlato degli obiettivi futuri.

Comunicato stampa Vittorio Venditti Port.ce comunale e dirigente provinciale di Fratelli d’Italia

