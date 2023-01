Fratelli d’Italia di Frosinone a sostegno di Alessia Savo

Il comitato cittadino di Fratelli d’Italia di Frosinone è pronto a scendere in campo a sostegno della candidata alla Regione Lazio Alessia Savo, con un grande evento che si terrà mercoledì alle ore 18, nella sala dell’Hotel Memmina, dal titolo ‘Un grande Capoluogo, in una Grande Regione’. L’evento che sarà, più un incontro-confronto con i cittadini, sui grandi temi che attanagliano il Capoluogo: Sanità, Ambiente, Disoccupazione, Formazione giovanile, Terza Età, Mobilità, sarà anche l’occasione per far comprendere ai presenti come l’elezione di Alessia Savo al governo regionale, rappresenti un’occasione importante per la città che va colta senza alcuna esitazione. Conosciamo tutti la valenza politica e umana di Alessia Savo, le sue capacità di amministrare, di confrontarsi con tutti e soprattutto il suo amore per la sua terra. La città di Frosinone, come i suoi cittadini hanno bisogno di poter credere in un futuro migliore in termini di servizi primari e non solo. La vittoria di Alessia Savo rappresenterebbe per il Capoluogo quella voce che manca ormai da troppo tempo nelle aule dove si parla di rilancio. Una sfida che si può vincere, un’opportunità che va colta per porre rimedio ai disastri del centrosinistra.

Il comitato cittadino FDI Il segretario cittadino Fabio Tagliaferri.

