Fratelli d’Italia cultura rurale, Venditti responsabile provinciale

Nella giornata di ieri il portavoce provinciale di Fratelli d’Italia Sen Massimo Ruspandini, ha nominato Vittorio Venditti, responsabile del dipartimento culturale rurale per la provincia di Frosinone, Venditti afferma :

Ringrazio il Sen Massimo Ruspandini per la fiducia, mi legano anni di militanza nel partito al suo fianco e sono sicuro che anche questa volta riusciremo a raggiungere gli obiettivi prefissati, un pensioro doveroso va anche al presidente del consiglio provinciale Daniele Maura, con cui mi lega un’amicizia duratura nel tempo. Ora gambe in spalla e pedalare, la cultura rurale negli ultimi anni anni è stata un pó tralasciata, ma io cercherò di portarla in auge coinvolgendo tutte le associazioni e le categorie che lavorano in questo settore, soprattutto per far riscoprire il made in Ciociaria, la nostra terra ci dona prodotti di altissima qualità e dobbiamo valorizzarli. Insomma si deve lavorare in maniera seria e concreta, chi mi conosce sa che vado dritto al punto, senza rigiri di parole.

Comunicato stampa a firma di Vittorio Venditti – responsabile cultura rurale Fratelli d’Italia prov. Frosinone