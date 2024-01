Frascati, Regimenti: “Pd mistifica parole Tajani, da Giunta Rocca impegno concreto su sicurezza”

«Come sottolineo da mesi, a Roma e nel Lazio assistiamo a un oggettivo aumento della percezione di insicurezza dei cittadini che recenti fatti di cronaca come quello accaduto a Frascati confermano. Il PD tenta di mistificare le parole del vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani per coprire l’assenza di politiche sulla sicurezza degli ultimi anni. Oggi grazie all’intervento del Vicepremier a Frascati abbiamo un presidio fisso di forze dell’Ordine e Polizia locale, che ringrazio per lo straordinario lavoro che svolgono. Purtroppo, anche nella cittadina laziale esistono problemi di degrado e sicurezza, negarli non é un torto al Ministro Tajani ma un’offesa ai cittadini di Frascati che hanno il diritto di vivere in serenità”. Lo dichiara l’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale e agli Enti locali della Regione Lazio, Luisa Regimenti.

«Rivendico con forza l’impegno garantito dalla Giunta Rocca nell’ultima legge di stabilità per impiegare, dopo anni di disattenzione, importanti risorse per la sicurezza integrata e il rilancio della Polizia locale. É una prima risposta concreta al bisogno di sicurezza che si alza dai territori di questa regione e che la sinistra continua ad ignorare» conclude l’assessore Luisa Regimenti.

COMUNICATO STAMPA