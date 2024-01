Frane, Venditti: “Finalmente una risposta”

Il consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Daniele Maura ha presentato la proposta di legge “prevenzione dei dissesti idrogeologici e dei movimenti franosi” , una risposta che tutto il territorio provinciale aspettava da tempo, i paesi interessati da smottamenti di questo tipo sono molteplici , tutti ricordiamo i video e le foto delle vicende di Arce, le frane sul territorio di Fontana Liri e Monte San Giovanni Campano, solo per citarne alcuni , insomma un lavoro per la provincia di Frosinone che nessuno mai aveva intrapreso e come dipartimento Cultura Rurale Fratelli d’Italia non possiamo che ringraziare Daniele Maura e tutto il gruppo consiliare del partito.

Vittorio Venditti -Responsabile dipartimento Cultura Rurale Fratelli d’Italia provincia di Frosinone.

COMUNICATO STAMPA