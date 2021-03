Francesco Maura del Liceo di Ceccano con Luca Abete di Striscia la Notizia a #noncifermanessuno

Luca Abete (inviato di Striscia la Notizia, noto in particolare per i servizi televisivi sulla Terra dei Fuochi, e ideatore della campagna sociale motivazionale #NonCiFermaNessuno) farà tappa anche quest’anno all’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, con la possibilità per le scuole del territorio di partecipare alla diretta streaming, programmata per le ore 10,30 (lo show dura 90 minuti) di oggi, martedì 30 marzo. Questa del 2021, che ha come tema “Contagiamoci di coraggio”, è la settima edizione del tour #NonCiFermaNessuno 2021 Italia Talk, che ogni anno attraversa l’Italia con la sua carica di partecipazione e di simpatia. La campagna sociale è sostenuta dal patrocinio morale della CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e vanta la Medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (per avere un’idea dell’evento viene proposto il video della prima tappa del Politecnico di Milano https://www.facebook.com/watch/?v=450424449741365). Parteciperanno allo show, collegati in diretta, circa 8 studenti, universitari e in rappresentanza delle scuole. Il Liceo ha aderito all’iniziativa e parteciperà attivamente con la presenza, tra gli otto ospiti, del nostro studente Francesco Maura, recentemente nominato, dal Presidente Mattarella, Alfiere della Repubblica. Tutti i particolari qui www.noncifermanessuno.org

COMUNICATO STAMPA

