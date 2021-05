Francesco De Angelis (PD) commenta l’elezione di Sara Battisti in Commissione Affari costituzionali e statutari e affari istituzionali.

“La presidenza di una commissione a Sara Battisti è il coronamento di un percorso in Regione che l’ha vista ogni giorno impegnarsi a difesa e tutela del territorio, per il suo sviluppo e per il miglioramento della qualità della vita di chi lo abita.Mi congratulo con lei per il prestigioso incarico, che sono certo saprà svolgere con quello stesso impegno che Sara ha messo da sempre nel suo cammino di donna che ha speso tutte le sue energie nella gestione della cosa pubblica”.

Queste le prime parole di Francesco De Angelis, presidente del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Frosinone, dopo l’elezione di Sara Battisti a presidente della Commissione Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla criminalità, antimafia.

“Conosco Sara da anni e ci lega un sentimento di amicizia vera, oltre che una sintonia politica. So perfettamente con quanta passione porta avanti i suoi compiti. Con questo nuovo ruolo l’aspetta un lavoro impegnativo, sotto diversi fronti, – ha aggiunto Francesco De Angelis – ma non le mancano entusiasmo, voglia di fare, senso di responsabilità e attenzione alla collettività, tutti aspetti necessari per poter svolgere al meglio la sua veste di presidente di commissione”.

