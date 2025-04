Francesco De Angelis eletto Presidente dell’Ordine degli Architetti di Frosinone: i complimenti del Presidente del Consiglio Provinciale

Si sono svolte nella giornata di ieri le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Architetti della provincia di Frosinone. A guidare il nuovo direttivo sarà Francesco De Angelis, eletto Presidente al termine di una consultazione partecipata e sentita dal mondo professionale.

Non si è fatto attendere il messaggio di congratulazioni da parte del Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, che ha voluto esprimere pubblicamente il proprio apprezzamento per la nomina di De Angelis, figura di riferimento per la categoria e da sempre attento alle esigenze del territorio.

“Rivolgo a Francesco De Angelis i miei più sinceri auguri di buon lavoro – ha dichiarato. La progettazione e la pianificazione urbana sono oggi più che mai strumenti fondamentali per costruire comunità sostenibili, inclusive e innovative. In questo contesto, il contributo degli architetti è imprescindibile. La Provincia di Frosinone continuerà e sarà a disposizione per collaborare con l’Ordine e promuovere percorsi condivisi e progettualità strategiche per il nostro territorio.”

La nomina di De Angelis è stata accolta con entusiasmo anche da parte della comunità professionale, che guarda al nuovo corso dell’Ordine con fiducia e aspettative. Quadrini espone i suoi complimenti anche per Lucilla Casinelli, architetto amica concittadina “stimatissima professionista che saprà essere un ottimo e valido supporto per il presidente con la sua professionalità e dedizione all’ordine”.