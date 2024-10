Francesca morta a 10 anni: schiacciata dal cancello davanti alla mamma

Francesca D’Arienzo è morta a dieci anni, è rimasta schiacciata da un cancello in ferro in provincia di Avellino, in un’abitazione di campagna tra i comuni di Fontanarosa e Sant’Angelo all’Esca. La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio. I sanitari del 118, chiamati dai genitori, hanno invano tentato di rianimarla, ma la bambina è deceduta a causa delle gravi ferite a organi vitali. Era stato anche predisposto il trasferimento in eliambulanza in ospedale. Indagini sono state avviate dai carabinieri per ricostruire la dinamica.Il cancello, in pesante ferro zincato, sarebbe uscito improvvisamente dalla sua sede. Conclusi i primi accertamenti sul corpo: il decesso è avvenuto per trauma da schiacciamento.Nessuno vorrebbe stare al posto di mamma Maria, tutti però vorrebbero starle vicino in queste ore drammatiche, e metterla al riparo da un dolore disumano e contro natura. Maria Beatrice, la madre di Francesca D’Arienzo, l’altra sera ha urlato con tutto il fiato che aveva in corpo ai piedi della figlioletta schiacciata dal peso del cancello in ferro zincato all’ingresso dell’abitazione di contrada Caprino, nelle campagne tra Fontanarosa e Sant’Angelo all’Esca, fuoriuscito dal binario al momento dell’apertura.Maria Beatrice, madre della piccola, era tornata a casa in auto con i suoi tre figli. Francesca si sarebbe offerta di aprire il cancello, ma quel gesto si è purtroppo rivelato fatale.Il cancello sarebbe infatti uscito dal binario schiacciando la bambina. I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno tentato invano di salvare la vita alla bimba, ma i danni agli organi vitali erano troppo estesi. Era stato anche predisposto il trasferimento in eliambulanza in ospedale. Ogni tentativo di soccorso è stato inutile. Secondo quanto appreso il cancello in questione è di tipo manuale.«Era una bambina solare, piena di vita e di entusiasmo», ha detto il sindaco di Fontanarosa Giuseppe Pescatore esprimendo “a nome dell’intera comunità, il più profondo cordoglio alla famiglia D’Arienzo”. (LEGGO)

Correlati