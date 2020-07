Francesca Mariotti nuovo direttore generale di Confindustria. Gli auguri del sindaco di Ferentino Antonio Pompeo

“Un incarico prestigioso per un’amica e concittadina che inorgoglisce l’intera città”.

Il sindaco di Ferentino e presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, si congratula con il nuovo direttore generale ad interim di Confindustria, l’avvocato e revisore legale Francesca Mariotti, originaria di Ferentino.”Apprendere della nomina di Francesca in Confindustria – dichiara Pompeo – è stato per me un motivo di particolare orgoglio, prima di tutto nella sfera privata, dal momento che a lei mi lega una lunga amicizia iniziata nel periodo degli studi. Ma è anche un enorme soddisfazione per il riconoscimento di una brillante carriera professionale che dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, passando per Kpmg International e Federcasse, l’ha portata a ricoprire un ruolo di prestigio all’interno della Confederazione, dove era già direttore dell’area Politiche Fiscali. A Francesca – conclude Pompeo – i miei più sinceri auguri per questo nuovo ruolo che, senza alcun dubbio, ricoprirà con estrema professionalità, dedizione e competenza, caratteristiche che da sempre la contraddistinguono, e un ‘grazie’ a nome di tutta la sua città che si sente orgogliosa di essere rappresentata da una personalità di così alto profilo”.

COMUNICATO STAMPA

