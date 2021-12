Francavilla, evento d’arte curato dal critico d’arte Massimo Pasqualone

Francavilla al Mare. Verrà inaugurata sabato 18 dicembre alle 10.30, nella sede di Francavilla al Mare in viale Nettuno 86 dell’Agenzia generale di Chieti Scalo delle Assicurazioni Generali la mostra curata dal critico d’arte Massimo Pasqualone, che interverrà con l’agente generale Riccardo Paciocco e lo specialist ramo vita Alessandro Carbone.

“Si tratta- spiegano gli organizzatori- di un evento d’arte teso alla valorizzazione del territorio con la presenza di valenti artisti del panorama regionale: Selenia Cappucci, Ercolina Delle Monache, Paolo Fracassi, Matteo Giannese, Sara Leone, Salvatore Monopoli, Massimo Perna, Stefania Ponziani, Daniele Radaelli, Roberto Selvaggi, Tiziano Aldo Tiberii, Giuseppe Valente, che resteranno in mostra per tutte le festività natalizie.

COMUNICATO STAMPA

