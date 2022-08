Francavilla, ad Assunta Marinelli il premio Thaumazein – Simposio delle emozioni

Francavilla al Mare. Con il romanzo Antigone contro, edizioni Albatros, Assunta Marinelli, scrittrice teatina, vince il premio Thaumazein- Simposio delle emozioni di Francavilla. che verrà consegnato il 25 settembre a Francavilla. Il critico d’arte e letterario Massimo Pasqualone, presidente del comitato scientifico del premio, nella motivazione scrive che “il romanzo della professoressa di Chieti avvince il lettore innanzitutto per la scelta della figlia di Edipo, personaggio immortale, in linea con opere ispirate alla sua figura, ma con un quid pluris decisamente potente con Antigone che combatte il fato ed al contempo l’ordine costituito dal potere maschile. Ribelle e simbolo di una nuova giustizia, Antigone è eroina di struggente modernità, simbolo di una donna forte che apre le porte ad un nuovo cammino della figura della donna.”

Assunta Marinelli ha collaborato con l’università D’Annunzio come assistente di storia greca. Insegnante presso licei e istituti tecnici, ha pubblicato i romanzi Le stanze della memoria, Psicorondò e vari racconti, per i quali ha ottenuto riconoscimenti nazionali ed internazionali.

