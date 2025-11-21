Frana sui binari ad Arce, treno regionale deraglia

Paura alle prime luci del mattino ad Arce, dove il treno regionale 20184 della linea Roccasecca–Avezzano è deragliato in seguito alla caduta di alcuni massi lungo la tratta ferroviaria. L’episodio si è verificato intorno alle 6:50, mentre il convoglio, sul quale viaggiavano cinque passeggeri, stava transitando sotto un costone roccioso.

Secondo una prima ricostruzione, una porzione di roccia si sarebbe staccata dalla montagna sovrastante, precipitando direttamente sui binari e colpendo la motrice. L’urto ha causato l’uscita dai binari del treno, che si è fermato poco dopo senza provocare feriti né ai passeggeri né al personale di bordo.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona e avviato le verifiche sulla stabilità della parete rocciosa per escludere ulteriori cedimenti. Presenti anche i Carabinieri, incaricati dei rilievi utili a chiarire le cause dell’accaduto e valutare eventuali responsabilità.

La circolazione ferroviaria sulla linea è stata temporaneamente sospesa per consentire le operazioni di rimozione dei detriti e il ripristino dei binari. Trenitalia ha attivato servizi sostitutivi su gomma per garantire la mobilità dei pendolari.

Le operazioni di ripristino proseguiranno nelle prossime ore, mentre tecnici e geologi valuteranno le condizioni del terreno e l’eventuale necessità di ulteriori interventi di messa in sicurezza.

