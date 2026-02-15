Frana nella notte a Rocca d’Arce: crollo in via Re Manfredi, chiusa la provinciale

ROCCA D’ARCE – Un crollo con movimento franoso di notevoli dimensioni si è verificato nella notte in via Re Manfredi, all’ingresso del Centro Storico di Rocca d’Arce. L’area è stata immediatamente messa in sicurezza e sono in corso le verifiche tecniche sulla stabilità del versante e delle abitazioni circostanti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Arce, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile comunale, insieme al tecnico incaricato, alla Polizia Municipale e al personale del Comune.

Il sindaco ha disposto un’ordinanza contingibile e urgente a tutela della pubblica e privata incolumità. Il movimento franoso ha interessato anche la strada provinciale sottostante, che è stata temporaneamente chiusa al traffico in attesa delle verifiche congiunte con i tecnici della Provincia.

Sono attualmente in corso controlli approfonditi per valutare la stabilità delle abitazioni situate nelle immediate vicinanze dell’area interessata dal cedimento. Non si esclude, a scopo precauzionale, la possibile evacuazione di alcuni residenti qualora le verifiche dovessero evidenziare situazioni di rischio.

Le operazioni di monitoraggio e messa in sicurezza proseguono senza sosta. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.

