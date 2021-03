Frana alla sorgente di Rendinara: fiume Liri osservato speciale. Evacuata una famiglia

Da diversi giorni le acque del fiume Liri sono color terriccio, il tutto sembra risalire ad una imponente frana alla sorgente di Rendinara,nel comune di Morino.Il grosso movimento franoso porta con se ammassi di detriti all’interno del fiume Liri, innalzando il livello. Dalle informazioni in nostro posssesso, ci risulta anche che un’abitazione al di là del fiume, alle porte di Castronovo a valle rispetto al borgo di collina è stata evacuata e una strada che costeggia il fiume è stata chiusa.Sul posto è intervenuta la Protezione Civile della Valle Roveto e i Vigili del Fuoco, che stanno cercando di mettere in sicurezza l’area.La frana riguarda una sorgente carsica che raccoglie l’acqua dalle montagne. Il color terriccio delle acque non è dovuto da un fattore inquinante ma bensì ad un evento naturale.

