Fr monitoraggio Covid, si accede dall’app del Comune

L’app Fr Monitoraggio, per rilevare l’andamento del Covid nelle zone cittadine, oltre che per Il controllo ed il contenimento dell’emergenza sanitaria, realizzata su indicazione del sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, mediante il Ced comunale, coordinato dall’ing. Sandro Ricci in collaborazione con la società specializzata Sdda, è attiva da ieri. Per poterla utilizzare, è sufficiente scaricare da tutti gli store online, gratuitamente, l’app comunale istituzionale “Città di Frosinone”, all’interno della quale il servizio di monitoraggio è attivo, oppure consultare la sezione dedicata del sito internet www.comune.frosinone.it.

Le informazioni presenti sul sito e sulla app sono da considerarsi, tra loro, complementari e non identiche, oltre che non sostitutive delle pratiche e dei principi di prudenza ed accortezza, a cui fanno riferimento le disposizioni emanate dalla Regione e dal Governo centrale. Ogni aggiornamento di Fr Monitoraggio verrà inviato con modalità “push” ad ogni utente che avrà scaricato la versione mobile, mentre tutti i dati e le elaborazioni effettuate saranno disponibili, anche in modalità “open data”, all’interno della sezione dedicata del sito internet istituzionale.

Dalla settimana prossima, infine, sull’app istituzionale del Comune sarà attiva la sezione specifica “Fr monitoraggio”.

COMUNICATO STAMPA