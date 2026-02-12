Forza Italia verso il rinnovamento: Tajani rassicura, i Berlusconi sollecitano una nuova classe dirigente

Forza Italia si prepara a un rinnovamento della sua classe dirigente, con il segretario Antonio Tajani che ostenta serenità e sicurezza all’indomani della richiesta di Marina Berlusconi di rinnovare il partito. “Non mi sento mai sotto assedio”, ha dichiarato Tajani, sottolineando il lavoro in corso per trasformare il partito in una realtà dove ogni dirigente viene eletto dalla base.

Secondo Tajani, la mancanza del leader carismatico Silvio Berlusconi ha imposto un nuovo approccio, volto a rendere i cittadini partecipi delle scelte interne. “Abbiamo fatto in modo che la gente corresse nelle nostre sedi per scegliere i propri dirigenti. È quello che continueremo a fare”, ha spiegato.

Fonti parlamentari riferiscono che le sollecitazioni della famiglia Berlusconi sono viste come positive e non mirano a mettere in discussione la leadership di Tajani. Al momento, infatti, non si intravedono alternative al segretario se non in caso di un’eventuale discesa in campo diretta dei Berlusconi, ipotesi che viene però sempre smentita.

L’obiettivo principale sembra essere un ricambio generazionale della classe dirigente, con l’inserimento di volti nuovi che possano affiancare Tajani e guidare il partito in futuro. Tra questi, spiccano i governatori Roberto Occhiuto e Alberto Cirio, entrambi vicini alla famiglia Berlusconi, mentre si valutano anche figure provenienti dalla società civile o da esperienze diverse dal mondo politico tradizionale.

Secondo le stesse fonti, i Berlusconi ragionano in ottica imprenditoriale e guardano al medio-lungo termine, puntando a una Forza Italia più innovativa, smart e moderna, sia nelle idee sia nella comunicazione e nell’uso delle tecnologie

