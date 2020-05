Forza Italia Torrice vicina ai commercianti

“È arrivato il tanto atteso momento”, è quanto afferma Candido Citti Coordinatore Cittadino di Forza Italia Torrice, il 18 Maggio, inizio della fase n.2.Si riaprono le attività commerciali dopo due mesi di forzata chiusura per il contrasto al Covid-19.La ripartenza di tutto il sistema Italia, il riavvio della forza lavoro, quel lavoro che fonda le origini del nostro amato Paese e della sua Costituzione Art.1 :”L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”.Adesso non resta che rialzare il capo e ridare il giusto splendore alla nostra bandiera, dopo essere stata colpita nel profondo.Citti rivolge un grande in bocca al lupo a tutte le attività commerciali che con fatica e speranza riaprono i battenti, oltre ad un profondo ringraziamento, perché solamente grazie a loro si potrà ritornare alla tanto attesa e desiderata normalità della vita cittadina.

COMUNICATO STAMPA

