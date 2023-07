Forza Italia si riunisce a Fondi – “il partito dimostra di essere unito ancora volta” dichiara Gianluca Quadrini

Ieri sera, presso la Tenuta del Mare di Fondi si è riunita la compagine di Forza Italia alla presenza del Segretario Nazionale, Antonio Tajani, dell’europarlamentare, Salvatore De Meo e del Senatore, Claudio Fazzone. Presenti anche gli amministratori locali e tanti simpatizzanti ed iscritti al partito. “Una serata che testimonia L’unità del partito” dichiara Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio Provinciale e Capogruppo Provinciale di Forza Italia. “La straordinaria forza del partito e la voglia di dare continuità all’azione e al programma del suo fondatore viene confermata dalla volontà di lavorare bene per i nostri territori riuscendo a mettere su una macchina operativa che porti Forza Italia ad essere un punto di riferimento per tutti gli elettori di area moderata che condividono e appoggiano i nostri valori. Abbiamo dimostrato di avere le giuste capacità e la nomina di Antonio Tajani a segretario del partito conferma quel senso di fiducia che la gente ci dimostra. Siamo contenti che il segretario Nazionale abbia speso parole importanti per il senatore Claudio Fazzone con la prospettiva di incarichi importanti che si traducono per una grande opportunità per il nostro territorio. Continueremo a lavorare in questa direzione facendo sempre meglio per il territorio.” Così in una nota il Capogruppo Provinciale di Forza Italia, Gianluca Quadrini.

comunicato stampa