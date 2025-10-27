Forza Italia rilancia a Pontecorvo: dialogo, coesione e territorio al centro dell’azione politica

Il senatore Fazzone e gli amministratori locali tracciano la rotta per affrontare le prossime sfide politiche e amministrative

PONTECORVO – Forza Italia si conferma una forza politica radicata e attiva nel territorio, pronta ad affrontare con rinnovata energia le sfide future. Nei giorni scorsi, a Pontecorvo, si è tenuto un importante incontro che ha visto la partecipazione del senatore Claudio Fazzone, insieme a numerosi sindaci e amministratori locali, in un clima di confronto costruttivo e di condivisione di idee.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di dialogo significativo per il partito, volto a tracciare le linee guida in vista dei prossimi appuntamenti politici e amministrativi.

Durante l’incontro si è discusso di temi centrali per la crescita e lo sviluppo del territorio, con particolare attenzione alle esigenze dei cittadini, alle criticità locali e alle opportunità che possono nascere da una collaborazione sinergica tra enti locali e rappresentanti parlamentari.

«Forza Italia è un partito in salute, che guarda con attenzione agli interessi del territorio e dei cittadini», ha dichiarato il sindaco di Pontecorvo Anselmo Rotondo, sottolineando l’importanza di un’azione politica basata sull’ascolto e sulla condivisione.

L’obiettivo, emerso con chiarezza, è quello di rafforzare la presenza del partito nei Comuni, favorendo un dialogo costante con le comunità locali. Progettualità, ascolto e capacità amministrativa restano i pilastri dell’impegno azzurro sul territorio.

Nei prossimi mesi sono previste nuove iniziative e momenti di confronto in tutta la provincia, per consolidare ulteriormente il legame tra Forza Italia e le realtà locali, in una prospettiva di partecipazione attiva e rappresentanza concreta dei cittadini.

