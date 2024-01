Forza Italia, Righini: “Buon lavoro alla Regimenti per prestigioco incarico”

«Un sentito augurio di buon lavoro a Luisa Regimenti per il suo nuovo prestigioso incarico. L’elezione a coordinatrice romana di Forza Italia è il giusto riconoscimento al suo impegno. Sono certo che questo nuovo ruolo rappresenti un valore aggiunto per tutta la coalizione di centrodestra che, così come già avviene in Regione, potrà contare su un interlocutore di livello per programmare e affrontare insieme le sfide future». Lo dichiara l’assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

COMUNICATO STAMPA