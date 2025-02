Forza Italia replica a Rocca: “Uscita infelice, ma restiamo rispettosi della coalizione”

Di Augusto D’Ambrogio – In una nota congiunta, i consiglieri regionali del Lazio di Forza Italia – Simeoni, Colarossi, Cangemi, Fabio Capolei, Della Casa, Mitrano e Tripodi – hanno risposto alle dichiarazioni del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, definite “quantomeno infelici” e apprese tramite le agenzie di stampa.“Forza Italia ha sempre agito con correttezza e trasparenza, senza giochi di palazzo o manovre per ottenere poltrone”, si legge nella nota. I consiglieri hanno sottolineato come, in questi due anni, il partito abbia posto al centro della propria azione politica l’interesse dei cittadini, mantenendo ottimi rapporti con gli alleati e contribuendo ad allargare la maggioranza che governa la Regione Lazio.Pur prendendo atto dell’immediatezza della rettifica da parte di Rocca, i consiglieri hanno ritenuto opportuno chiedere un incontro con il segretario regionale di Forza Italia, Claudio Fazzone, previsto per la prossima settimana, per chiarire definitivamente la questione.Questo episodio mette in evidenza le dinamiche interne alla coalizione di centrodestra in Regione Lazio, evidenziando la volontà di Forza Italia di mantenere un clima di collaborazione e stabilità politica, nonostante l’uscita considerata poco felice del Presidente Rocca.

