Forza Italia Provincia di Frosinone accoglie Iolemorena Bruni: il benvenuto di Gianluca Quadrini

Il Gruppo di Forza Italia della Provincia di Frosinone accoglie con entusiasmo e orgoglio l’ingresso di Iolemorena Bruni, giovane e brillante studentessa di Sora, nel partito. A soli vent’anni, Iole ha già dimostrato di possedere una maturità e una determinazione fuori dal comune, impegnandosi con passione nella politica locale e portando avanti ideali liberali che si rispecchiano perfettamente nell’area di Centrodestra.

Il presidente del Gruppo di Forza Italia in provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha voluto dare personalmente il benvenuto alla giovane Iole, sottolineando la sua forza di carattere e il suo impegno per il bene comune, che l’hanno portata a fare scelte difficili ma coerenti con i suoi valori.

“Accogliamo con entusiasmo Iolemorena Bruni, una ragazza che, a soli vent’anni, ha già dimostrato una grande serietà e una visione chiara della politica, nonostante le difficoltà. Il suo percorso, che ha visto anche una riflessione sul suo impegno in altre realtà politiche, è un esempio di coerenza e di integrità. È una giovane che sa ciò che vuole e ha il coraggio di fare scelte difficili, senza compromessi. In Forza Italia, siamo convinti che la sua freschezza, la sua determinazione e la sua voglia di cambiamento contribuiranno al nostro impegno costante per una politica più inclusiva e attenta alle esigenze dei cittadini”, ha dichiarato Gianluca Quadrini.

In una dichiarazione, Iolemorena Bruni ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a compiere questa scelta. “In questi due anni di assenza dalle scene politiche, ho continuato a seguire attentamente la politica nazionale e il mio territorio, la mia Sora. Non ho mai smesso di avere la volontà di essere attiva e di dialogare per il bene comune, ma in un contesto a me idoneo. Il circolo in cui milito non rappresentava più il luogo giusto per me, nonostante l’ammirazione per alcune esperienze. Oggi ho deciso di affiancarmi a Forza Italia, perché credo che in questo partito si possano realizzare le mie idee e i miei valori, senza dover scendere a compromessi con personalismi che troppo spesso occupano il cuore della politica.”

Iole ha poi aggiunto: “Voglio essere un esempio per i giovani, che spesso sono disillusi dalla politica. Il mio obiettivo è mostrare loro che è possibile impegnarsi attivamente nella politica del nostro Paese, con rispetto per se stessi e per gli altri. Non si tratta di aderire a un colore politico, ma di diventare protagonisti della nostra democrazia.”

Il comunicato si conclude con un messaggio di gratitudine e fiducia da parte di Quadrini, che ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro instancabile e dell’impegno che Forza Italia ha sempre dedicato ai giovani. “Siamo felici che Iole abbia scelto di percorrere questa strada con noi. Forza Italia continua ad essere un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono fare politica con passione e serietà, con uno sguardo sempre rivolto al futuro. Iole rappresenta la speranza di un’Italia migliore, costruita dai giovani e per i giovani.”