“Forza Italia pronta a superare la Lega e a promuovere il cambiamento nella giunta regionale”. Pieno sostegno di Gianluca Quadrini ai candidati in vista delle elezioni europee

In vista delle prossime elezioni europee, il Presidente del Gruppo di Forza Italia in Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, fa una riflessione sull’andamento e la crescita costante del partito a livello sia territoriale che nazionale e sottolinea il fondamentale ruolo svolto dal lavoro incessante e dalla presenza costante sul campo. Forza Italia annuncia una lista di candidati di spicco, tra cui il leader Antonio Tajani, l’On. Salvatore De Meo, deputato europeo uscente, e Rossella Chiusaroli, segretario provinciale di FI in Ciociaria. “Siamo pronti ad affrontare questa sfida con determinazione e impegno. La nostra priorità è superare la Lega e promuovere un’autentica rivoluzione nella giunta regionale. Con una lista di candidati così forte e diversificata, siamo certi di poter rappresentare al meglio gli interessi dei cittadini e portare avanti un’agenda politica basata sui valori e gli ideali di Forza Italia”. Afferma Quadrini, che ribadisce il suo pieno appoggio per i candidati del partito e sostiene come, insieme al Coordinatore Regionale, il Sen. Claudio Fazzone, ci si prepara per una sfida doppia nelle prossime elezioni europee: superare la Lega e promuovere un riassetto della giunta regionale. “L’operato del nostro Coordinatore Regionale, Sen Caludio Fazzone, ha svolto un ruolo fondamentale nella guida e nell’organizzazione del partito a livello regionale fino ad arrivare a questa grande sfida che oggi più che mai siamo pronti ad affrontare. Questo grazie alla presenza di figure di spicco come l’on. Antonio Tajani, la sua leadership autorevole e alla sua visione chiara e progressista ha portato una crescita esponenziale di consensi. Il mio pieno sostegno anche all’on. Salvatore De Meo, che in questi anni ha contribuito in maniera significativa a rappresentare il territorio in parlamento europeo. È infine la candidatura di Rossella Chiusaroli a testimonianza del valore e dell’importanza del ruolo dei dirigenti locali nel processo decisionale del partito. Questa squadra rappresenta la diversità e la ricchezza dei territori, pronta a lavorare con impegno e dedizione per il bene comune. Solo così possiamo garantire una voce forte e autorevole per i nostri cittadini sia a livello locale che europeo”. “Insieme, possiamo fare la differenza”, continua Quadrini – “è il momento di unire le forze e lavorare con determinazione per portare avanti un programma di cambiamento e progresso per la nostra regione. Contiamo sul sostegno dei cittadini e siamo pronti a dare il massimo per ottenere risultati tangibili e duraturi”. Il comunicato si conclude con un invito alla cittadinanza a partecipare attivamente alle elezioni europee e a sostenere la lista di Forza Italia per garantire una rappresentanza forte e autorevole per il nostro territorio. “La nostra presenza sul territorio è stata costante e incisiva, permettendoci di consolidare il sostegno dei cittadini e di diffondere i valori e gli ideali di Forza Italia. Il nostro obiettivo è chiaro: promuovere un’agenda politica progressista e costruttiva che risponda alle esigenze e alle aspirazioni dei cittadini. Il mio invito è quello di partecipare alle elezioni europee e sostenere la lista di Forza Italia, affinché possiamo continuare a difendere i nostri valori e ad avanzare proposte concrete per il futuro della nostra regione”.

COMUNICATO STAMPA