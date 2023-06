Forza Italia perde il suo Presidente, Quadrini: “un profondo dispiacere, se ne va un grande leader”

Si è spento, oggi, all’età di 86 anni il fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi. In poco tempo la notizia ha fatto il giro del mondo. Tanti i messaggi di cordoglio dalla politica, anche da parte di Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio Provinciale e Capogruppo di Forza Italia in Provincia, che commenta la scomparsa del Cavaliere in una nota – “Forza Italia perde il suo fondatore, il leader di sempre. Con la scomparsa di Silvio Berlusconi se ne va un pezzo della storia del nostro Paese, un protagonista indiscusso della politica degli ultimi 50 anni. Ho appeso la notizia con molto dispiacere. Mi stringo attorno alla famiglia, porgendo le più sentite condoglianze.” Così in una nota, Gianluca Quadrini.

COMUNICATO STAMPA