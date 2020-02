Forza Italia, Jole Santelli vince in Calabria. Gli auguri di Quadrini che aggiunge: ”Torniamo centrali”

Una vittoria netta. Jole Santelli, la candidata del centrodestra, è diventata governatrice della Calabria con il 55,7%, l’avversario dem Filippo Callipo si ferma al 30,3%, mentre si dissolve il Cinquestelle Francesco Aiello che con il 7,3% non entra nemmeno in consiglio, poiché non supera lo sbarramento dell’8%.Gianluca Quadrini, vice coordinatore regionale azzurro rivolge le congratulazioni a auguri di buon lavoro alla Santelli e dichiara:”I miei migliori auguri di buon lavoro a Jole Santelli governatrice della Calabria. Una vittoria straordinaria dalla quale sono certo, arriverà il riscatto di Forza Italia che torna centrale nel panorama del centrodestra. Il cdx può vincere solo se esiste un’area di centro liberale, cristiano, garantista adeguatamente forte a fianco della destra democratica.”Forza Italia dunque riparte dalla Calabria, dai territori, dal radicamento, dall’impegno corale di eletti, amministratori, dirigenti, militanti, dalla capacità e dall’impegno di dirigenti come Jole Santelli.

