Forza Italia in prima linea per i diritti degli anziani: Gianluca Quadrini partecipa al convegno

Il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone e presidente del Gruppo di Forza Italia in Provincia, Gianluca Quadrini, esprime pieno sostegno alla proposta di legge lanciata dal Vicecapogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale del Lazio, Marco Colarossi, Consigliere Regionale e primo firmatario della proposta di legge, per l’istituzione del “Garante regionale delle persone anziane”. La proposta è stata presentata nel corso di un congresso che si è svolto nel pomeriggio nella Sala Mechelli del Consiglio Regionale del Lazio, durante un convegno che ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali e professionisti del settore.

“Un’iniziativa davvero importante, che testimonia l’impegno di Forza Italia per la tutela e il rispetto dei diritti delle persone anziane, una fascia della popolazione che merita tutta la nostra attenzione e il nostro sostegno. La proposta di Marco Colarossi rappresenta un passo fondamentale per garantire che ogni anziano possa vivere con dignità e in sicurezza”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone.

Il convegno, che ha visto la partecipazione della relazione del Garante dei diritti delle persone anziane di Roma Capitale, Laila Perciballi, ha trattato temi cruciali legati alla protezione e alla valorizzazione delle persone anziane, un tema che sta a cuore a Forza Italia e al territorio del Lazio. La proposta di Colarossi, supportata anche da Giorgio Simeoni, Capogruppo Regionale FI infatti, mira a istituire una figura che possa garantire il rispetto dei diritti e dei bisogni di una popolazione sempre più numerosa e spesso vulnerabile.

Oltre a Colarossi, hanno preso parte all’incontro importanti personalità istituzionali, tra cui Massimiliano Maselli, Assessore alle Politiche Sociali della Regione Lazio, Alessia Savo, Presidente della Commissione Sanità, e Barbara Funari, Assessore alle Politiche Sociali di Roma Capitale, che hanno confermato l’importanza di questa iniziativa a livello regionale.

“Ringrazio Marco Colarossi e Giorgio Simeoni ed esprimo un sentito riconoscimento per questa iniziativa, che trova in noi il massimo supporto. La loro

proposta punta a creare una figura istituzionale che possa intervenire in modo tempestivo per garantire supporto, ascolto e protezione a chi ne ha bisogno. La politica deve fare di più per gli anziani, e oggi siamo tutti chiamati ad un impegno concreto per migliorare la qualità della loro vita”, ha concluso il presidente Quadrini.