Forza Italia, Giuseppe Patrizi nuovo responsabile provinciale Enti Locali

Giuseppe Patrizi già commissario della Provincia di Frosinone è il nuovo responsabile provinciale Enti Locali di Forza Italia. A renderlo noto, il coordinamento azzurro che si è riunito ad Arpino qualche sera fa.

“Congratulazioni e Auguri di buon lavoro al dott. Giuseppe Patrizi per il nuovo incarico come responsabile enti locali di Forza Italia per la provincia di Frosinone. Abbiamo inteso affidare questo compito all’amico Giuseppe- dichiara il vice coordinatore regionale di FI Gianluca Quadrini- perché è un vero uomo del territorio, profondo conoscitore dei meccanismi degli enti locali e della pubblica amministrazione. Lavorerà insieme ai commissari e a me medesimo per far crescere il partito e radicarlo sul territorio. Sono certo che farà un ottimo lavoro e contribuirà in modo significativo al rilancio di Forza Italia. Con la sua nomina prosegue il percorso di rinnovamento che abbiamo iniziato per dare una struttura organizzativa forte al partito.”

Inoltre, Quadrini rende nota la decisione presa insieme all’avv. Antonio D’Alessandro di attivare una scuola di formazione politica rivolta ai giovani amministratori e a coloro che decidono di intraprendere l’impegno politico per la prima volta, al fine di arricchire le conoscenze e fornire quella capacità progettuale politica che li prepari al futuro.

COMUNICATO STAMPA