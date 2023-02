Forza Italia cresce nella provincia di Frosinone, Quadrini: “serve un dialogo costante e continuo”

Dopo la crescita segnata alle ultime elezioni regionali, Forza Italia non può non pensare a radicarsi e affermarsi in maniera capillare sul territorio. Ed è proprio a questo, che il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, sta lavorando insieme al Senatore, Claudio Fazzone e al Ministro, Antonio Tajani – “Il partito nella provincia di Frosinone è vivo e lo hanno dimostrato i numeri venuti fuori dalle scorse elezioni regionali.” – afferma Quadrini – “Per questo ritengo che il primo passo per essere il riferimento dei nostri elettori dovrà essere il dialogo costante e continuo per intercettare i bisogni del territorio. Insieme al Senatore, Claudio Fazzone e al Ministro Antonio Tajani, stiamo facendo un grande lavoro di squadra per attivare una macchina che sia operativa a 360 gradi e che permetta al partito di diventare il punto di riferimento del centro-destra in provincia. Abbiamo dimostrato, – continua il Presidente Quadrni – in queste elezioni regionali, di avere le massime espressioni territoriali in termini di voti e consensi , facendo la differenza nelle scelte politiche e confermandoci centrali nelle dinamiche a livello nazionale. Perché noi appartiamo a quell’area moderata che risulta essere molto apprezzata dai nostri elettori e insieme al Senatore Claudio Fazzone riusciremo a fare aumentare il consenso su tutta la provincia. Lui è un uomo di grandissima esperienza, che ha dimostrato sul campo il suo valore. Per cui sono convinto che insieme, ed insieme al Ministro Antonio Tajani, riusciremo a trovare una sintesi ed essere espressioni della nostra provincia.”

COMUNICATO STAMPA