Forza Italia continua a crescere in provincia di Frosinone: l’assessore di Ripi Brian Crecco aderisce al partito

​Il coordinamento provinciale guidato da Rossella Chiusaroli e Claudio Fazzone rafforza la presenza sul territorio puntando su giovani amministratori e competenze locali.

​L’adesione di Brian Crecco rappresenta un ulteriore e significativo tassello nel percorso di rafforzamento di Forza Italia sul territorio provinciale. Un ingresso che conferma la grande capacità attrattiva del progetto politico guidato da Rossella Chiusaroli e Claudio Fazzone, sempre più punto di riferimento per gli amministratori locali che si riconoscono nei valori di competenza, buon governo e vicinanza alle comunità.

​Architetto e attuale assessore comunale di Ripi, Brian Crecco ha iniziato il proprio percorso amministrativo a soli 26 anni. Candidatosi per la prima volta alle elezioni comunali, ha raccolto da subito un ampio consenso tra gli elettori, risultando tra i candidati più votati e assumendo fin dall’inizio un importante incarico di giunta.

Un’esperienza che gli ha permesso di maturare sul campo una solida competenza amministrativa, una profonda conoscenza delle dinamiche locali e un costante rapporto diretto con i cittadini.

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La sua scelta testimonia la bontà di un impegno civico nato dalla volontà di mettersi al servizio della propria gente e consolidatosi nel tempo attraverso il lavoro quotidiano, la responsabilità istituzionale e l’ascolto concreto dei bisogni del territorio.

Nella foto allegata Crecco è in posizione centrale