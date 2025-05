Forza Italia apre la stagione congressuale a Torrice: Crescenzi eletto coordinatore cittadino

Si è aperta a Torrice la stagione di congressuale di Forza Italia, che in provincia di Frosinone riguarderà 16 comuni.

Alla presenza della coordinatrice provinciale Rossella Chiusaroli, del consigliere comunale di Torrice e vice presidente del Cal avv. Gianmarco Florenzani, Maurizio Scaccia capogruppo Forza Italia al comune di Frosinone e Pasquale Cirillo commissario Forza Italia Frosinone, è stato eletto all’unanimità, quale coordinatore cittadino Gian Marco Crescenzi che sarà coadiuvato dalla vice Luisella Scaccia. Presidente Onorario Mauro Assalti.

Nella sua mozione, il neo coordinatore ha scritto: “Il Congresso Comunale di Forza Italia, deve essere nel segno degli insegnamenti della straordinaria figura del Presidente Silvio Berlusconi, fondatore del nostro Movimento. Quella stessa strada tracciata dal Presidente oggi è percorsa dal nostro Partito grazie alla guida sicura del nostro Segretario Nazionale On. Antonio Tajani e nella Regione Lazio del nostro Segretario Regionale Sen. Claudio Fazzone.

Oggi l’Italia e la Regione Lazio sono guidate da un governo di centro-destra, finalmente espressione della volontà popolare. Ma il centro-destra in Italia esiste da trent’anni perché esiste Forza Italia, l’unico soggetto politico a rappresentare il centro alternativo alla sinistra e distinto, sebbene alleato, dalla destra democratica. Forza Italia è la casa dei liberali, dei cattolici, dei riformatori, dei garantisti. Fa dell’Europeismo e della scelta Atlantica i capisaldi irrinunciabili della sua azione politica. Rappresenta in Italia la maggiore famiglia politica europea, i Popolari, che guidano oggi e sono destinati a continuare a guidare le massime istituzioni dell’Unione Europea.

I Popolari sono la più coerente espressione dell’identità europea, che fonda le radici nell’incontro fra la tradizione greco-romana e quella giudaico-cristiana e che ha dato vita nei secoli alle istituzioni della democrazia liberale. Una visione dello stato e della società basata sulla sacralità della persona, portatrice di diritti di libertà che nessuno può conculcare o limitare.

Il diritto alla vita, dal concepimento alla morte naturale; il diritto alla libertà di pensiero, di fede religiosa, di stili di vita, di movimento; il diritto a non essere lasciato solo dalla società di fronte alla povertà, alla malattia, all’avanzare dell’età; il diritto alla proprietà privata e alla libera iniziativa economica.

Queste libertà sono universali, riguardano ogni essere umano, ma solo in Europa e in Occidente trovano piena espressione, mentre in tante parti del mondo sono conculcate o messe in pericolo. Forza Italia è giunta a questo congresso unita e in crescita.

Abbiamo affrontato le elezioni europee da protagonisti,per essere protagonisti in Italia e in Europa, e questo grazie al Nostro Segretario Provinciale Rossella Chiusaroli che ha aperto il Partito e formato una squadra competente e preparata con risultati straordinari in termini di adesioni e percentuali elettorali .

Il nostro Partito ed il Nostro Comune oggi è rappresentato in Regione Lazio dal Vicepresidente del CAL Avv. Giammarco Florenzani con onore, impegno ed una dedizione e competenza riconosciuta non solo nel nostro Partito ma da tutte le Forze Politiche.

Oggi ci riconosciamo nell’attività consiliare seria e consapevole del nostro Consigliere Comunale Giammarco Florenzani a cui vogliamo dare pieno mandato per continuare l’attività consiliare di opposizione con responsabilità e serietà al fine di riportare nel nostro Comune un’amministrazione del buon governo, della competenza e della serietà in alternativa all’attuale amministrazione con cui oggi purtroppo il nostro ente non solo è andato in dissesto ma vive una preoccupante carenza di servizi. Il nostro è un progetto di grande respiro per dare stabilità alla politica Torriciana, per continuare a camminare con successo sulla strada che ci è stata indicata dal nostro Presidente Berlusconi”.

La coordinatrice provinciale Chiusaroli si è complimentata con Crescenzi: “Desidero esprimere la mia più sincera stima e congratulazioni al nuovo Coordinatore cittadino di Forza Italia di Torrice – ha sottolineato – per la fiducia ricevuta e per l’importante incarico che si appresta a ricoprire Sono certa che, con il suo impegno, la sua passione e il suo spirito di servizio, saprà guidare il partito sul territorio con serietà, equilibrio e capacità di ascolto, contribuendo alla crescita e al radicamento di Forza Italia nella comunità locale. A lui vanno i miei migliori auguri di buon lavoro, con la certezza che potremo collaborare in uno spirito di unità e condivisione, nell’interesse del partito e dei cittadini”.