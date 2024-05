Forza Italia annuncia l’avvio della campagna elettorale per le elezioni europee. Gianluca Quadrini: “Ci prepariamo a dare il via a un momento cruciale per il futuro dell’Europa e del nostro Paese

Forza Italia annuncia ufficialmente l’avvio della campagna elettorale in vista delle elezioni europee con la presentazione dei suoi candidati. La cerimonia ha avuto luogo nella splendida cornice di Roma, nel Salone delle Fontane alla presenza del Segretario Nazionale, On. Antonio Tajani, del Sen, Maurizio Gasparre, il coordinatore Regionale, Sen Claudio Fazzone, dei candidati alle europee tra i quali l’.on. Salvatore De Meo, la coordinatrice Provinciale di Frosinone, Rossella Chiusaroli.“Questo evento rappresenta un’opportunità significativa per riflettere sull’impegno profondo e duraturo che i nostri candidati e il partito nel suo complesso hanno assunto nei confronti dei cittadini italiani e dell’intero territorio europeo.” Afferma in una nota il Presidente del Gruppo di Forza Italia In Provincia, Gianluca Quadrini presente alla cerimonia. “La campagna elettorale di Forza Italia – continua Quadrini – sarà caratterizzata da una forte determinazione nel portare avanti le istanze e le necessità dei nostri concittadini, ponendo al centro dell’attenzione le tematiche cruciali per il benessere e lo sviluppo di un Europa che tuteli i valori fondamentali della democrazia e della libertà. Il presidente del gruppo di Forza Italia in provincia, Gianluca Quadrini, ha sottolineato l’importanza di questo momento storico, affermando: “La nostra squadra è pronta a mettersi in gioco con impegno e passione, per portare avanti le istanze dei cittadini e per lavorare incessantemente per un’Europa più forte, coesa e orientata verso il futuro. Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono, ma siamo determinati a superarle insieme, con il sostegno e la fiducia dei nostri elettori.”

