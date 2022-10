Forum sulla Formazione Continua, il presidente Acampora a Cernobbio: “Formazione asset strategico per l’economia”

Il presidente di SICamera, Camera di Commercio Frosinone Latina e Assonautica italiana, Giovanni Acampora, alla due giorni ideata e promossa da Fondo For.Te. in collaborazione con The European House – Ambrosetti

“In un mercato del lavoro in continua evoluzione, il tema della formazione assume particolare rilevanza, a tal punto che il sistema camerale ne ha fatto un asset strategico, per valorizzare il capitale umano e sostenere lo sviluppo dei sistemi produttivi, operando da anello di congiunzione tra formazione e impresa”. – Così il presidente di SICamera, Camera di Commercio di Frosinone Latina e Assonautica italiana, Giovanni Acampora, a margine del primo ‘Forum sulla Formazione Continua’ in scena giovedì 20 e venerdì 21 ottobre a Villa d’Este di Cernobbio. La due giorni, ideata e promossa da Fondo For.Te. in collaborazione con The European House – Ambrosetti, è stata l’occasione per offrire una panoramica completa sull’evoluzione e lo stato della formazione continua nel nostro Paese, attraverso analisi di dati, contributi e interpretazione di scenari futuri.

“Il sistema camerale è fortemente impegnato in questa direzione, – ha proseguito il presidente Acampora – lavorando sulla formazione e sulla certificazione delle competenze con progetti educativi, di formazione continua e di formazione-lavoro rivolti alle nostre imprese. Perché, come ho più volte evidenziato, non può esserci crescita delle imprese senza formazione e, parallelamente, non può esserci crescita economica senza la crescita delle nostre imprese. Il futuro dei contenuti formativi, l’utilizzo delle tecnologie digitali, la visione di sistema basata su un apprendimento continuo delle persone, temi che sono stati al centro di questa due giorni, vanno visti come strategie sulle quali lavorare per il futuro dell’economia dei nostri territori. Ringrazio il presidente del Fondo For.Te. Paolo Arena e il direttore Eleonora Pisicchio per l’opportunità che ci è stata offerta nel corso di questa due giorni”.

COMUNICATO STAMPA