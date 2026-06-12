FORUM PA, REGIMENTI: A REGIONE LAZIO IL PREMIO “PA E FUTURO”, PREMIATO IMPEGNO PER MODERNIZZARE PA

«L’assegnazione del premio “Pa e futuro 2026” a Regione Lazio nell’ambito del FORUM PA è la conferma che il lavoro svolto sin qui per modernizzare la macchina amministrativa regionale sta dando i suoi frutti: si tratta di un lavoro che con il Presidente Francesco Rocca e tutta la Giunta stiamo supportando con misure concrete che premiano il merito e le competenze, promuovono la formazione, introducono l’innovazione. Per questo desidero complimentarmi con tutta l’Area del Personale, Enti locali e Sicurezza di Regione Lazio, che ho sempre sostenuto, per un riconoscimento di grande valore che premia il lavoro, la visione e l’impegno della Regione Lazio nel promuovere una pubblica amministrazione sempre più moderna, efficiente, vicina ai cittadini e capace di affrontare con competenza le sfide del futuro. Rivolgo un sentito ringraziamento al Direttore Luigi Ferdinando Nazzaro e a tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo risultato. Il progetto vincitore, “Team ad Alto Valore”, selezionato dalla Giuria tra i “Progetti innovativi per la PA”, mette al centro la formazione per accompagnare dirigenti e strutture regionali verso una leadership più consapevole, capace di migliorare la qualità delle decisioni, delle relazioni e dei processi di lavoro. Si tratta di un progetto innovativo e all’avanguardia tanto da essere selezionato dall’OCSE nell’ambito di un programma europeo. Oggi la Regione Lazio è sempre più un modello di buona amministrazione e di organizzazione del lavoro: il mio auspicio è che questo progetto possa diventare un modello al quale possano ispirarsi altre pubbliche amministrazioni in Italia e in Europa». Lo ha dichiarato l’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università di Regione Lazio, Luisa Regimenti.