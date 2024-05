Forum PA, assessore Ciacciarelli: “Con nostri interventi normativi urbanistica del Lazio al passo con i tempi”

L’assessore all’Urbanistica, alle Politiche abitative, alle Case popolari e alle Politiche del mare della Regione Lazio Pasquale Ciacciarelli, ieri, martedì 21 maggio, è intervenuto al Forum PA per illustrare le principali azioni intraprese dalla Regione in materia Urbanistica.

«È intenzione della Giunta Rocca, considerando le storiche problematiche riscontrate dai Comuni del Lazio, intervenire nell’ambito urbanistico. Infatti, sarà nostro compito dare una nuova impostazione, tenendo conto della trasformazione del territorio, per rispondere alle esigenze attuali delle province della regione», ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica, alle Politiche abitative, alle Case popolari e alle Politiche del Mare della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli.

«Con il lavoro costante dell’Assessorato, infatti, stiamo lavorando per intervenire sulla normativa esistente. Tutto ciò sarà possibile grazie alle innovazioni sia in materia di rigenerazione urbana, per consentire di ampliare il campo di applicazione, sia in quella del governo del territorio, per permettere la crescita di molte aziende agricole», ha spiegato l’assessore della Regione Lazio.

«La costante collaborazione con il Consiglio della Regione Lazio ci ha permesso di intraprendere importanti azioni amministrative. Come, ad esempio, la proposta di Legge per il recupero dei seminterrati e la proposta di modifica della Legge 12 del 2004, che consentirà nel Lazio di superare la disparità di trattamento nei Condoni edilizi. Questi procedimenti confermano la volontà dell’Amministrazione regionale di cambiare passo in materia urbanistica, semplificando così un settore che per troppi anni è rimasto indietro rispetto all’andamento della società», ha continuato l’assessore Pasquale Ciacciarelli.

«Ringrazio il Direttore della direzione regionale all’Urbanistica e alle politiche abitative, alla Pianificazione territoriale e alle Politiche del Mare, Wanda D’Ercole, e tutti i membri della struttura per aver condiviso l’importante momento di confronto all’interno del Point della Regione Lazio durante il Forum Pa», ha concluso l’assessore della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli.

COMUNICATO STAMPA