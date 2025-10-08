FORUM “I TAVOLI DEL MARE”, CIACCIARELLI: «NECESSARIO SVILUPPARE MODELLO DI MOBILITÀ INTEGRATA AL SISTEMA PORTUALE»

«In qualità di assessore regionale con delega alle Politiche del Mare ho preso parte al Forum “I tavoli del Mare” tenutosi a Fiumicino alla presenza del ministro Nello Musumeci. Il forum ha costituito un interessante momento di confronto istituzionale sullo sviluppo del sistema portuale del Lazio anche alla luce della recente approvazione del piano dei porti di interesse economico regionale. Ho avuto modo di illustrare come, grazie all’approvazione di tale innovativo strumento, la regione Lazio si doterà di ben 7 approdi per la nautica da diporto, riuscendo così finalmente a colmare i notevoli limiti di offerta in questo settore che il nostro territorio, nonostante le sue potenzialità, si è trovato purtroppo a vivere e subire in questi anni. Allo stesso tempo però, davanti a tale progressiva crescita del sistema portuale, diviene indispensabile ragionare intorno ad un nuovo modello di mobilità che sappia reggere e rispondere positivamente all’inevitabile congestione stradale che ne deriva. Solo grazie ad un forte e consolidato impianto logistico il nostro sistema portuale può presentarsi competitivo, moderno ed avere un ruolo centrale per l’assetto economico turistico e commerciale della nostra regione. Grazie al ministro Nello Musumeci, al vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, ai consiglieri regionali Laura Cartaginese, Edy Palazzi e Nazareno Neri, al sindaco di Fiumicino Mario Baccini, all’assessore comunale di Fiumicino Monica Picca e a tutte le autorità civili e militari presenti». Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, assessore alle Politiche del mare.

