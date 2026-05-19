Forum Blue Economy- Road to BEST, Ciacciarelli: avviato innovativo modello di sviluppo dell’economia del mare nel Lazio

“L’organizzazione del Forum Blue Economy- Road to BEST a Civitavecchia si inserisce nell’ambito di una pluralità di iniziative promosse in questi anni per la valorizzazione di tutti i comparti legati al mondo della nautica ed all’economia del mare.

Grazie alla attiva partecipazione di molteplici stakeholder del settore, l’evento ci ha consentito di avviare una analisi sulle concrete caratteristiche e reali esigenze del mercato, facendo emergere le potenzialità, ma allo stesso tempo gli aspetti da “curare” nella nostra Regione.

L’approvazione del Piano dei Porti, la pianificazione di importanti stanziamenti per la riqualificazione e messa in sicurezza dei siti portuali e la definizione di nuove misure per lo sviluppo dei comuni costieri rappresentano le chiare manifestazioni del nuovo indirizzo che la Regione Lazio ha inteso assumere in materia di blue economy.

Grazie a Blue Media per aver promosso e organizzato questo evento costruttivo, al Presidente dell’Autorità Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Raffaele Latrofa, al Direttore Marittimo del Lazio Cosimo Nicastro, alla Consigliera Regionale Emanuela Mari, al Sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene, al Consigliere Metropolitano di Roma Capitale Antonio Giammusso, alla Dott.ssa Iovannone Santoni e a tutti i presenti.

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore regionale del Lazio.